شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل يتوقف بمنطقة مقاومة قوية – تحليل – 21-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم جوجل (GOOG) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 1,276.59، والذي تزامن مع ملامسة السهم لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما عرضه للضغط السلبي والذي أدى به إلى الانخفاض، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -1.30% بما يعادل -16.64 نقطة ليستقر عند سعر 1,266.61 دولار، ونلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء. Advertisements لهذا نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 1,276.59، ليستهدف مستوى الدعم 1,189.31. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط

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