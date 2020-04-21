شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك ينخفض بعد ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 21-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم فيس بوك (FB) الانخفاض في آخر جلساته، وذلك على إثر ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما عرضه للضغط السلبي والذي أدى به إلى خسائر بلغت نسبتها -0.56% بما يعادل -1.00 نقطة ليستقر عند سعر 178.24 دولار، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، مع سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى المتوسط.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 183.90، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 170.82.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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