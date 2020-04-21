إي باي يواصل الارتفاع – تحليل – 21-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم إي باي (EBAY) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليختبر السهم بهذا الارتفاع الأخير مقاومة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.49% بما يعادل 0.19 نقطة ليستقر عند سعر 37.64 دولار، وذلك في ظل وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبدء ظهور تقاطع سلبي بها.
لهذا نحن نرجح عودة انخفاض جزئي للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم القريب 36.55، ليجني أرباحه وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح تراجعه
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