شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو بين المطرقة والسندان – تحليل – 21-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم سيسكو (CISCO) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مدفوعاً بالضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب حذرة بلغت نسبتها 0.14% بما يعادل 0.06 نقطة ليستقر عند سعر 42.54 دولار، ليعيد السهم بهذا الارتفاع اختبار مستوى المقاومة المحوري 43.37، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم 37.48، طيلة ثبات المقاومة 43.37. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيسكو بين المطرقة والسندان – تحليل – 21-04-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.