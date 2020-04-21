شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الفضة تحت الضغط السلبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الفضة كسراً واضحاً لمستوى 15.08 ويحاول الثبات دونه، مما يقدّم إشارات على توجه السعر للعودة إلى المسار الرئيسي الهابط، خصوصاً وأن هناك ملامح نموذج سلبي نتوقع أن يضغط على السعر للتوجه نحو 14.17 مبدئياً، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الارتقاء فوق 15.08 مجدداً سيوقف الضغط السلبي الحالي ويقود السعر للتعافي.

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