شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الذهب يهاجم الدعم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الذهب بسلبية ملحوظة ليهاجم مستوى 1678.45 بقوة ويحاول الثبات دونه، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استقرار السعر دون هذا المستوى سيضغط على السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط والتوجه نحو 1635.80 كمحطة تصحيحية تالية، بينما يمثل التماسك فوقه مفتاح استئناف الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه الأول عند 1747.43.

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