شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 21-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تكبّد سعر عقود خام برنت خسائر قوية وتجاوز أهدافنا المشار لها صباحاً ليستقر دون حاجز 20.00 دولار الآن، ليقدّم إشارات على توجه السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض المتوقع على المدى القصير والمتوسط، في طريقه لزيارة مناطق 18.10 ثم 15.40 خلال الفترة القادمة.

من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن اختراق 21.55 سيوقف الضغط السلبي ويدفع السعر لإجراء بعض التصحيح الصاعد للانخفاض الحاد الأخير.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.00 والمقاومة 21.55

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط