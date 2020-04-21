شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات بسوق العبور للجملة اليوم.. والطماطم بـ1.80 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 21-4 - 2020، استقرارا حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الطماطم انخفضت لتتراوح بين 1.8-2.5 مقابل 2-3جنيهات، بينما أسعار البطاطس، 1.5 - 2.5 جنيهات، واستقرت اسعار الفاصوليا لتتراوح بين 4-7 جنيهات وسعر كيلو البصل ليتراوح بين 3-8.5، فيما سجل الباذنجان البلدى 3.5-5 جنيها، والباذنجان الرومى سعر الكيلو بين 3.5-5 جنيهات، فيما انخفضت الكوسة لتتراوح بيت 2-4 مقابل 3.5-5 جنيها، واستقر سعر الخيار ما ليتراوح بين 3-6، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، وسعر الثوم ليتراوح 4-7 جنيها، واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 4 – 6 جنيها، والبسلة لتتراوح بين 4-6 جنيهات.

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وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة في تصريح لليوم السابع أن أسعار البطاطا تراوحت بين 2- 4 جنيها، والسبانخ بين 4-5 جنيهات، بينما استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيها، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيها فى حين تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات بينما تراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات .

وأكد النجيب أن السوق يعمل بكامل طاقته بالرغم من الإجازات الرسمية، مشيرا إلى أن هناك استعدادات مكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك.

الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت استقرارا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف.