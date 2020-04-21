شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أكتوبر الجديدة: إزالة فورية لمخالفة بناء بمنطقة إبنى بيتك بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، بأنه تم تنفيذ إزالة فورية لمخالفة بناء بمنطقة إبني بيتك 6 بالمدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، كما تعهد المالك باستكمال الإزالة على نفقته الخاصة، وذلك بالتنسيق بين إدارتي الأمن والتنمية بالجهاز ورئيس الحي وشرطة التعمير، وبإشراف نائب رئيس الجهاز.

وطالب المهندس عادل النجار، سكان المدينة بضرورة الالتزام بالإطار القانوني للبناء وعدم استغلال الظروف الاستثنائية لتعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد لارتكاب مخالفات بناء، مؤكداً استمرار حملات رصد وإزالة مخالفات البناء والتصدي بكل حسم للمخالفات كافة.

كان المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، قد أكد أنه تم تسليم مدرسة للتعليم الثانوى سعة 42 فصلاً بـ"الإسكان الاجتماعى"، إلى هيئة الأبنية التعليمية، مضيفاً أن المدرسة من المقرر تشغيلها بداية العام الدراسى القادم، وذلك فى إطار زيادة المبانى الخدمية بالمدينة.

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وأضاف المهندس عادل النجار، أن مشروع المدرسة يقع بقطاع (أ) بمنطقة الـ٨٠٠ فدان على مساحة ١٠ آلاف متر مسطح، مشيراً إلى أنه تم افتتاح مدرسة للتعليم الأساسى بالمنطقة العام الماضى، وجارٍ وضع اللمسات الأخيرة لـ5 مدارس أخرى (٣ مدارس تعليم أساسى – مدرستين للتعليم الثانوى) بقطاعات (ب - ج - د)، بالإضافة لمدرسة أخرى للتعليم الثانوى، جارٍ تنفيذها بقطاع (د) ليصل عدد المدارس بالمنطقة إلى ٨ مدارس.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن منطقة الـ٨٠٠ فدان تُعد واحدة من المناطق التى استوعبت عدداً كبيراً من وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى، بلغت نحو ٤٢ ألف وحدة سكنية، وتضم عدداً من الخدمات التعليمية والدينية والتجارية والصحية.

كان المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، قد أكد أن مشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، يعد واحداً من أكبر مشروعات الإسكان الإجتماعى بمصر، حيث يبلغ عدد وحدات المشروع التى تم وجارٍ تنفيذها بالمدينة نحو 70104 وحدات سكنية، وتضم منطقة الـ 800 فدان حوالى 42048 وحدة إسكان اجتماعى، حيث تم الانتهاء من تنفيذ نحو37968 وحدة بالمنطقة، وجارٍ تسليم الوحدات تباعًا بعد الانتهاء من أعمال المرافق الخاصة بتلك الوحدات‪.‬

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم البدء في تجارب التشغيل لمحطة رافع الصرف الصحى بربوة أكتوبر، بطاقة 105 آلاف م3/يوم كمرحلة أولى، وتوسعات مستقبلية تصل إلى 210 آلاف م3/يوم، وتم التسليم الابتدائى لمحطة رافع المياه بمنطقة ابنى بيتك 6، بطاقة 85 ألف م3/يوم‪.‬