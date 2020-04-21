شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بتروجاس: خروج الحالة المصابة بكورونا من مستشفى الحجر بالعجمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس رأفت عبد الهادى محمد، رئيس مجلس إدارة شركة الغازات البترولية "بتروجاس"، عن خروج الحالة المصابة بفيروس كورونا من مستشفى العزل الصحى بالعجمى، التابعة لوزارة الصحة والسكان بالإسكندرية، وذلك بعد تلقيه الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائه بحمد الله وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

جدير بالذكر أنه فور الإعلان عن ظهور هذه الحالة المصابة يوم 3 أبريل الماضى قامت إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات الوقائية المشددة ‏فتم غلق المبنى الإدارى بالموقع وأجريت عملية التطهير والتعقيم وتم رصد ‏المخالطين للحالة المصابة وعددهم 13 زميلا وبعد أن أجريت التحاليل الطبية اللازمة لهم والتي جاءت سلبية للفيروس تم ‏عزلهم ذاتياً في أماكن إقامتهم كإجراء إحترازى لمدة 14 يوماً "فترة حضانة ‏المرض" وقد تم متابعتهم دورياً وإعطائهم الإرشادات الصحية الواجب ‏اتباعها حتى إنتهاء فترة الحجر الصحى، وتم خروجهم من الحجر الصحى أول أمس وإعادة فتح المبنى الإدارى مرة أخرى والعودة للعمل من جديد وذلك تحت إشراف القسم الوقائى بوزارة الصحة والسكان.

وتقوم الشركة بعمليات التطهير والتعقيم بشكل دورى لجميع المواقع كإجراء إحترازى للحفاظ على صحة العاملين والزوار جميعا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان أمس تسجيل أعلى معدل يومي للإصابات بواقع 189 حالة، حيث أوضح بيان أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1086 حالة، من ضمنهم الـ 821 متعافيًا.

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وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الإثنين، هو 3333 حالة من ضمنهم 821 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و 250 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.