شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية: تنفيذ صفقة على أسهم حديد عز بقيمة 836 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة حديد عز المصدرة لعدد 148.3 مليون سهم بقيمة إجمالية 836.4 مليون جنيه.

وسبق أن أعلنت شركة حديد عز، عن تخفيض سعر الغاز الطبيعي من 5.5 إلي 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية سيسهم في تراجع تكاليف الانتاج، مضيفا أن الغاز الطبيعي يعد أحد العناصر الرئيسية باستحدام الحديد المختزل كمادة خام، موضحة أن استهلاكها من الغاز يصل نحو 11 مليون وحدة حرارية لكل طن من المنتج النهائي.

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وأكدت شركة حديد عز، أنها لم تصادف عقبات في توريد مستلزمات إنتاج من الصين، والتي تعتبر مورداً هاماً لبعض مستلزمات الإنتاج، بسبب تأثير وباء فيروس كورنا، مؤكداً في الوقت نفسه أنها تتعامل مع موردين متنوعين من مناطق جغرافية مختلفة، وذلك لتفادى التركيز ولمزيد من المرونة اللوجستية.

وسبق أن أعلنت شركة حديد عز، عن نتائج أعمالها المجمعة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر لعام 2019، وبلغت صافى قيمة المبيعات المجمعة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019، نحو 35.26 مليار جنيه مقارنة بقيمة 37.45 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة انخفاض نحو 6%، ومثلت مبيعات حديد التسليح، نحو 76% من إجمالى المبيعات بقيمة 26.8 مليار جنيه، بينما تمثل مبيعات الصلب المسطح نسبة 23% بقيمة 8.02، وبالنسبة لصادرات الصلب المسطح فهى تمثل 50% من إجمالى مبيعات الصلب المسطح.