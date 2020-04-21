شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.53% ليصل إلى مستوى 9897 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 1474 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.93% ليصل إلى مستوى 11544 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 3.01% ليصل إلى مستوى 3735 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 1094 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 1075 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 697 نقطة.

وفى سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، خلال جلسة يوم الخميس الماضى، إذ اشترى مساهم رئيسى بشركتى مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، 1994 سهم، 2508 سهم، على التوالى، واشترى مجلس إدارة بنك قناة السويس 3 آلاف سهم، فيما باع مجلس إدارة شركتى العربية للصناعات الهندسية، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، 204.5 ألف سهم، 400 ألف سهم، على التوالى.

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وفى سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، إيقاف تداول أسهم 12 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال5%.

وضمت قائمة الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى دايس للملابس الجاهزة، الإسكندرية للزيوت المعدنية، العبوات الطبية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، القابضة المصرية الكويتية، سيدى كرير للبتروكيماويات، العبور للاستثمار العقارى، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، المجموعة المصرية العقارية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الدلتا للسكر.

كما قررت إدارة البورصة المصرية، تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على سهمى الإسكندرية للزيوت المعدنية، السويدى إليكتريك.

وفى سياق آخر أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على سهم شركة المهندس للتأمين بعدد 5.9 مليون سهم بقيمة 104.6 مليون جنيه.