شكرا لقرائتكم خبر عن العامة للخزف: 4 إجراءات عاجلة للتعامل مع أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس إدارة شركة العامة للخزف والصينى "شينى" التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، اجتماعا لبحث تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على الشركة.

وأوضحت الشركة فى بيان لها اليوم، أن الاجتماع الذى عقد برئاسة يحيى عيش، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب توصل الى 4 آليات سريعة للتعامل مع تداعيات الأزمة ومنها استمرار نشاط مصنع السيراميك لوجود طلب بالأسواق، مع استمرار مصنع البورسلين ايضا لوجود طلبات سابقة عليه.

كما قرر المجلس إيقاف مؤقت لنشاط مصنع الأدوات الصحية، لمدة أسبوعين لعدم وجود طلب بالأسواق وللحفاظ على السيولة ،وعدم تحويلها الى مخزون وراكد.

كما أوصى الاجتماع بالاستعانة باستشاري متخصص لدراسة مصنع البورسلين والأدوات الصحية والوقوف على الفرص الاستثمارية لهما، صدق الاجتماع على اجتماع المجلس السابق بتاريخ 4 مارس الماضى.

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وتعانى الشركة التى تعمل فى صناعة للسيراميك والخزف والصينى من خسائر كبيرة منذ سنوات، نتيجة تعطل عدد من خطوط الانتاج وضعف الصيانة والتسويق وصعوبة منافسة القطاع الخاص، وهو ما تسعى الإدارة الحالية لتلافيه.

كما أن الشركة نجحت فى بدء تصريف المخزون الكبير من المنتجات، مما زاد بنسبة كبيرة من المبيعات الشهرية لها، تزامنا مع خفض سعر الغاز لـ4.5 دولار وهو من المتوقع أن ينعكس إيجابيا على ايرادات الشركة.

ويشار إلى أن الشركة حققت خسائر بلغت 13.19 مليون جنيه في الستة أشهر المنتهية في ديسمبر 2019، مقابل خسائر بقيمة 9.28 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي بزيادة بلغت 42%.

وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 160.09 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 118.7 مليون جنيه في النصف المقارن من العام المالي الماضي بحسب بيانات الشركة للبورصة المصرية.