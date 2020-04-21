شكرا لقرائتكم خبر عن 6 قرارات لاجتماع عمومية شركة الاتصالات السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وتضمنت 6 قرارات وهى:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

3.الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

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4.الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور عمرو بن خالد كردي، وطارق بن عبد العزيز الرخيمي (عضوين خارجيين) عضوين في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 2019/9/18، وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2021/4/27، وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الدكتور خالد بن داود الفداغ (عضو خارجي) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر الموافق 2019/9/18)، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

5.الموافقة على شراء الشركة عدد من أسهمها وبحد أقصى 5.5 مليون سهم، وبمبلغ لا يتجاوز 300 مليون ريال سعودي، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين، على أن تمول عملية الشراء للأسهم من موارد الشركة الذاتية، وتفويض المجلس أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها (8 أشهر) من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية وتحديد شروط البرنامج وتنفيذه بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل، وعلى أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة حتى 7 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

6- الموافقة على المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2019 وحتى 31 ديسمبر 2019.

ولم تتضمن نتائج الجمعية، أى قرارات متعلقة، بصفقة استحواذها على حصة مجموعة فودافون العالمية البالغة 55% في فودافون مصر، وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم نهاية شهر يناير لبيع جميع أسهم فودافون مصر بقيمة تبلغ حوالي 2.392 مليار.