شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا للكتان: تعاقدنا على شراء حصاد محصول 1000 فدان لتلبية احتياجاتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس إبراهيم الزيات، المفوض العام لشركة طنطا للكتان، أن الشركة متعاقدة على شراء محصول الكتان من المزارعين لمساحة 1000 فدان لتلبية احتياجات مصانع الشركة، لافتًا إنه من المتوقع شراء كميات إضافية العام المقبل شريطة تحسن الأوضاع جراء فيروس كورونا حيث يتم تصدير جزء كبير من المنتج للصين .

وتقوم شركة طنطا للكتان والزيوت بتصنيع شعر الكتان وتصنيع الزيوت منه بجانب تصنيع الأخشاب .

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وأصدر المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، الاثنين 24 فبراير قرارا بتعيين ابراهيم الزيات مفوض جديد لإدارة شركة طنطا للكتان .

أضاف الزيات لـ"الخليج 365"، إن التركيز حاليا على استغلال الطاقات المتاحة وتشغيل كافة المصانع، ولاسيما أنه سبق تأجير مصنع الخشب الحبيبى لمستثمر سورى بقيمة 205 آلاف جنيه شهريا، لافتا إلى إن الجهود تتركز على تشغيل مصنعى الفويل والميلامين الفترة المقبلة بدعم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية .

أوضح الزيات إنه يجرى تقييم لاوضاع المصانع لبحث استغلالها سواء بالتشغيل أو بإيجارها، ولا سيما أن الشركة يعمل بها نحو أكثر من 400 عامل يتم توفير جزء من رواتبهم من الشركة القابضة، ونقوم بتدبير الباقى من الموارد الذاتية للشركة.