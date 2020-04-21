شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على اللون الأحمر لتلحق بنظيرتها الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع على اللون الأحمر لتلحق بنظيرتها الأمريكية اليوم الثلاثاء وسط تقييم المستثمرين للسابقة الأولى من نوعها التي حدثت بالأمس وهي انهيار العقود الآجلة لأسعار النفط الخام الأمريكي "نيمكس" والتي بلغت سالب 40.23$ للبرميل قبيل ساعات من انقضاء آجل عقود آيار/مايو في وقت لاحق اليوم وسط توجه المتعاملين لبيعها حتى بالسلب لتفادي استلامها وتكاليف التخزين، مع العلم، أن العقود ارتفعت اليوم من سالب 14$ للبرميل إلى مستويات إيجابية حالياً أعلى حاجز 1$ للبرميل.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا منذ قليل عن الاقتصاد الاسترالي كشف بنك استراليا الاحتياطي عن محضر اجتماعه الأخير الذي عقد في السابع من هذا الشهر والذي أقر خلاله صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الاسترالي تثبيت أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.25%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك، ويتطلع المستثمرين حالياً إلى حديث محافظ بنك استراليا الاحتياطي فيليب لوي تحت عنوان "التحديث الاقتصادي والمالي" بالمركزي الاسترالي في سيدني.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.72% ليخسر 10.35 نقطة ويصل إلى المستوى 1,422.06، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.35% ليخسر هو الأخر 266.04 نقطة ويصل إلى المستوى 19,403.08.

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كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 1.27% ليخسر 48.90 نقطة ويصل إلى المستوى 3,804.56، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.97% ليخسر هو الأخر 27.64 نقطة ويصل إلى المستوى 2,824.91.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 2.34% ليخسر 570.19 نقطة ويصل إلى المستوى 23,759.83، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 2.15% ليخسر هو الأخر 40.90 نقطة ويصل إلى المستوى 1,857.46.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 1.06% ليخسر 114.18 نقطة ويصل إلى المستوى 10,648.49، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 1.82% ليخسر هو الأخر 97.51 نقطة ويصل إلى المستوى 5,255.50.