شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الاسترالي من الأعلى له في ستة أسابيع أمام نظيره الأمريكي والأنظار على حديث لوي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة في ستة جلسات من الأعلى له منذ 12 من آ/مارس الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب الكشف عن محضر اجتماع البنك المركزي الاسترالي وقبل الحديث المرتقب لمحافظ بنك استراليا الاحتياطي فيليب لوي في المركزي الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:26 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.66% إلى مستويات 0.6294 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6336، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6289، بينما حقق الأعلى له عند 0.6347.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي كشف بنك استراليا الاحتياطي عن محضر اجتماعه الأخير الذي عقد في السابع من هذا الشهر والذي أقر خلاله صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الاسترالي تثبيت أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.25%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك، ويتطلع المستثمرين حالياً إلى حديث محافظ بنك استراليا الاحتياطي فيليب لوي تحت عنوان "التحديث الاقتصادي والمالي" في سيدني.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح تراجعاً 9.5% إلى 5.27 مليون منزل مقابل ارتفاع 6.5% عند 5.77 مليون منزل في شباط/فبراير الماضي، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى قرابة 2.32 مليون ولقي 157,970 شخص مصرعهم في 213 دولة.