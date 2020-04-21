شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 21-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الانخفاض في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.16% بما يعادل -77.37 نقطة، وذلك في ظل استمرار الضغوط السلبية على تداولات المؤشر، أولها سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية. لهذا تبقى توقعاتنا السلبية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 7,000.00، مستهدفاً مستوى الدعم 6,347.89. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6,347.89 ومستوى المقاومة 6,913.88. عدد أسهم الشركات الرابحة Advertisements 73 عدد أسهم الشركات الخاسرة 111 عدد أسهم الشركات الثابتة 12 عدد أسهم الشركات المتداولة 196

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر العام للسوق السعودي يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 21-04-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.