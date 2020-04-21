شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف الزراعية يتخلص من الضغط السلبي – تحليل صباحي – 21-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم الجوف الزراعية (6070) ارتفاعاً في آخر جلساته، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول، لينجح السهم بالتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب قوية بلغت نسبتها 4.57% بما يعادل 0.98 نقطة، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 21.00، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 24.46.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.00 ومستوى المقاومة 24.46.