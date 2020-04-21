شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض يعاني من الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 21-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الرياض (1010) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على كل المستويات وبمحاذاة خط ميل، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -1.17% بما يعادل -0.18 نقطة، كما تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 17.02، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 14.02.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.02 ومستوى المقاومة 16.32.