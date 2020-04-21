شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يستعد لكسر دعم محوري – تحليل صباحي – 21-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم دار الأركان (4300) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط، ليسجل خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.74% بما يعادل -0.06 نقطة، كما يعاني السهم أيضاً من تداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليقترب السهم بهذا الانخفاض من مستوى الدعم المحوري 7.97 استعداداً لكسره.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف الدعم السابق ذكره 7.97 استعداداً لكسره.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.97 ومستوى المقاومة 8.50.
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