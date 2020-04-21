شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة يرتفع بحذر – تحليل صباحي – 21-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم إعادة (8200) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب طفيفة في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.13% بما يعادل 0.01 نقطة، وذلك وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نتوقع عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 8.19، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 7.59.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.59 ومستوى المقاومة 8.19.