شكرا لقرائتكم خبر عن جاكو يحاول تصحيح الاتجاه الهابط – تحليل صباحي – 21-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جاكو (6020) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 2.77% بما يعادل 0.26 نقطة، وذلك وسط محاولات السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، ولكن يظل السهم يعاني من الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً بارتفاع محدود في أحجام التداول.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 10.00، ليستهدف مستوى الدعم 8.66.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.10 ومستوى المقاومة 10.30.