شكرا لقرائتكم خبر عن طباعة وتغليف بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 21-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم طباعة وتغليف (4270) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مدعوماً بالضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.99% بما يعادل 0.24 نقطة، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 13.02، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 11.36.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.36 ومستوى المقاومة 13.50.