شكرا لقرائتكم خبر عن العالمية يتعرض للضغط السلبي – تحليل صباحي – 21-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم العالمية (8280) الانخفاض في آخر جلساته، وذلك على اثر ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.76% بما يعادل -0.42 نقطة، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً بارتفاع محدود في احجام التداول.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 16.32، ليستهدف مستوى الدعم 11.14.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.86 ومستوى المقاومة 16.32.