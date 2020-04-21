شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة أرزان الماليه للتمويل و الاستثمار (ARZAN) مازال الأداء سلبي -تحليل صباحي- 21-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتداول بشكل سلبي في الأجل القصير، حيث أنهى تداولات امس الاثنين عند مستوى 29٫80 فلس، مخترقا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، لذلك مازالت رؤيتنا سلبية تجاه السهم، حيث نتوقع استمرار الانخفاض لمستوى الدعم 27 فلس كمستوى أول ثم 22 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 34 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 29.1 بينما مستوى المقاومة هو 31.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط