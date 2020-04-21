شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الأولى للاستثمار (ALOLA) يواصل تراجعه -تحليل صباحي- 21-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة منذ نهاية الشهر الماضي، حيث اغلق عند مستوى 26٫80 فلس، ملامسا بذلك مستوى المقاومة القوي عند 28٫50 فلس، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع استمرار الانخفاض الحالي لمستوى الدعم الهام عند 24 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 29 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 26.5 بينما مستوى المقاومة هو 27.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط