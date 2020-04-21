شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الإنمــاء العقارية (ERESCO)يعمق خسائره -تحليل صباحي- 21-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة منذ بداية شهر فبراير الماضي، حيث اغلق عند مستوى 47 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 49 فلس، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل مستوى الدعم التالي عند 40 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 51 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 46.0 بينما مستوى المقاومة هو 48.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط