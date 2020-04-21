شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ميزان القابضة (MEZZAN) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 21-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى ليغلق امس الاثنين منخفضا عند مستوى 608 فلس، وذلك بعدما لامس مستوى المقاومة الحالي عند 640 فلس، ليكون بذلك نموذج "Dark Cloud” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 590 فلس كمستوى أول ثم 520 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 640 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 590 بينما مستوى المقاومة هو 625 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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