شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مجموعة خدمات الحج و العمرة (MASHAER) يسجل أدني مستوى في عام ونصف -تحليل صباحي- 21-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره ليغلق عند مستوى 53٫40 فلس، وهو أدني مستوى يحققه السهم في عام ونصف، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 55 فلس، كما انزلق السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر :Bollinger Bands” مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 40 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 58 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 52.3 بينما مستوى المقاومة هو 55.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط