شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الكهرباء و الماء القطرية (QEWS) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 21-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 14٫55 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية ناتجة من ملامسته لخط الاتجاه الهابط متوسط الأجل،مما يشير الى ان السهم قد يشهد عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 13٫20 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 15 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 14.08 ريال وبين مستوى المقاومة هو 14.82 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط