شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية (QGMD) يحلق لأعلى -تحليل صباحي- 21-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز السهم لأعلى وبقوة خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 0٫722 ريال، ومرتفعا بفجوة سعرية متجاوزا مستوى مقاومته السابق عند 0٫65 ريال، مما يعكس سيطرة المشترين على التداولات في الأجل القصير، لذلك نتوقع استمرار الارتفاع الحالي لمستوى المقاومة 0٫80 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 0٫65 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0٫7 وبين مستوى المقاومة هو 0.75 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد