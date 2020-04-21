شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت (QNCD) يواصل اتجاهه الهابط -تحليل صباحي- 21-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم اتجاهه الهابط على المدى القصير، حيث أنهى تداولات امس الاثنين منخفضا عند مستوى 3٫253 ريال، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 3٫40 ريال، وفي ظل استمرار الأداء السلبي لمؤشر استوكاستيك، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يواصل الانخفاض لمستويات اقل قد تصل الى 3 ثم 2٫50 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3٫60 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.13 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.33 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط