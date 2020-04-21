شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف قطر الإسلامي (QIBK)يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 21-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 14٫80 ريال، لينزلق بذلك اسفل خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، مما يعد إشارة سلبية تفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 14 ريال كمستوى أول ثم 13٫1 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 15٫70 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 14.2 ريال وبين مستوى المقاومة هو 15.0 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط