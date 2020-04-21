شكرا لقرائتكم خبر عن Ooredoo (ORDS) يواصل الخسائر -تحليل صباحي- 21-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة خلال الأسبوع الماضي، حيث أنهى تداولات امس الاثنين منخفضا عند مستوى 5٫949 ريال، في ظل استمرار انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما نتوقع معه إمكانية ان يواصل السهم تراجعه لمستوى الدعم 5٫70 ريال كمستوى أول ثم 4٫80 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 6٫40 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5.76 ريال وبين مستوى المقاومة هو 6.09 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط