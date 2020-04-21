شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 21-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 5191 نقطة، في ظل استمرار حيرة المتداولين بشان الاتجاه القادم للمؤشر، حيث مازال المؤشر يتداول بشكل عرضي ما بين مستوى 4500 ومستوى 5400 نقطة، ويقترب المؤشر من المستوى الأخير والذي نتوقع ان يساهم في دفعه مرة أخرى لاسفل، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5400 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5,158 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 5,225 نقطة