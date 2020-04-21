شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 21-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك المؤشر لأسفل ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 6444 نقطة، وهو أدني مستوى يحققه المؤشر في اسبوعين، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب أمام المؤشر لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 8200 نقطة كمستوى أول ثم 7700 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 8800 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 8,263 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 8,587 نقطة
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