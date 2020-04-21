«الاتحاد للتأمين» تقدّم شهراً مجانيــاً علــى تأمــين الســـيارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلنت شركة الاتحاد للتأمين، أنها ستقدم شهراً مجانياً على تأمين السيارات لعملائها من الأفراد خلال تداعيات جائحة كورونا.

يسري العرض حتى نهاية شهر يونيو 2020 على جميع وثائق تأمين السيارات الصادرة للعملاء الحاليين أو الجدد من الأفراد.

أوضح عبد المطلب الجعيدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للتأمين، أن التزام سكان دولة الإمارات باللوائح والقوانين والبقاء في المنزل قلل من تحركاتهم، ما أثر في عدد المطالبات التي سجلتها الشركة خلال هذه الفترة، وهذا التخفيض المؤقت في التكاليف مكننا من دعم عملائنا وتخفيف أعبائهم المالية في تلك الأوقات التي يسودها عدم اليقين من التداعيات الاقتصادية.