شكرا لقرائتكم خبر عن "فيسبوك" تعلن خطوات إضافية في ضوء أزمة "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة التواصل الاجتماعي عن سلسلة من الخطوات التي تستهدف بها المساهمة في مواجهة فيروس "كورونا" ولو من الناحية التكنولوجية.



وكشفت الشركة الأمريكية عن إطلاق تطبيق للألعاب الإلكترونية من أجل توفير تسلية ترفيهية لمئات الملايين من المستخدمين حول العالم القابعين في منازلهم بسبب الفيروس التاجي.



كما أوضحت "فيسبوك" أنها أصدرت هذاا الألأسبوع أول خريطة لتعقب أعراض فيروس كورونا في الولايات المتحدة بشكل دقيق.

Advertisements



وأشارت الشركة إلى أن تطبيقها سيتم تحديثه على أساس يومي خلال فترة الأزمة من أجل تعقب كافة البيانات المتعلقة بالمصابين، وذلك بالتعاون مع باحثي جامعة "كارنيجي ميلون".



هذا، ومن المنتظر أن توضح الخريطة نسبة المصابين بكورونا في كل مقاطعة ومدينة على حدة والاطلاع على ما وصل إليه المصابون من أعراض مثل السعال والحمى.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "فيسبوك" بنسبة 0.5% وأغلق جلسة الإثنين عند 178.2 دولار، وسجل اعلى سعر في الجلسة عند 180.5 دولار وأقل سعر عند 176.7 دولار.