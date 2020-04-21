شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آي بي إم" يهبط بأكثر من 3% عقب نتائج أعمال سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "آي بي إم" (شركة إنترناشونال بيزنس ماشينز) خلال تعاملات ما بعد إغلاق جلسة الإثنين، وذلك في أعقاب إعلان الشركة التكنولوجية عن نتائج أعمال فصلية ضعيفة في الربع السنوي الأول.



وكشفت الشركة عن انخفاض في إيراداتها الفصلية نتيجة انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة وعدد من دول العالم مما أثر سلباً على أنشطتها.



وسجلت الشركة أرباحا بنحو 1.18 مليار دولار (ما يعلدل 1.31 دولار للسهم) في الربع الأول مقارنة بأرباح قدرها 1.59 مليار دولار أو 1.78 دولار للسهم قبل عام.

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وعند استثناء بعد البنود، يكون ربح الشركة قد بلغ 1.84 دولار للسهم أعلى من توقعات بربح عند 1.81 دولار للسهم.



أما بالنسبة للإيرادات، فقد انخفضت إلى 17.57 مليار دولار في الربع الأول من 18.18 مليار دولار قبل عام، فيما توقع محللون تحقيق إيرادات عند 17.59 مليار دولار.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "آي بي إم" بنسبة 3.1% إلى 116.7 دولار، وذلك بعد إغلاق جلسة الإثنين على ارتفاع بنسبة 0.2% عند 120.4 دولار.