شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على تراجعٍ وسط خسائر تاريخية في سوق النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الإثنين في ظل الخسائر التاريخية الحادة التي تعرض لها سوق الخام فضلا عن عدم اليقين بشأن إعادة فتح وتشغيل الاقتصاد في الولايات المتحدة.



واستعرض الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في وقت سابق هذا الأسبوع خطته لإعادة تسشغيل وفتح الوكالات والجهات الاقتصادية في البلاد على نحو تدريجي مشددا على انحسار فيروس كورونا في عدد من الولايات.



وكشف الرئيس "ترامب" عن عزم إدارته مناقشة إضافة 75 مليون برميل من النفط إلى الاحتياطي الاستارتيجي للبلاد مشيرا إلى أن الهبوط التاريخي يعد فرصة سانحة للشراء.



وفي سوق الخام، هبط سعر "ويست تكساس" الأمريكي عقود مايو/أيار بنسبة 306% وأغلق الخام عند -37.63 دولار للبرميل، وهي سابقة لم تحدث في الأسواق من قبل، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 17.8 دولار وأقل سعر عند 40.3 دولار.

Advertisements



وانخفض "برنت" بنسبة 8.9% مغلقاً عند 25.57 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 28.2 دولار وأقل سعر عند 25.3 دولار.



وفي ختام الجلسة، هبط "داو جونز" بنسبة 2.4% (ما يعادل 592 نقطة) إلى 23650 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 24108 نقاط وأقل مستوى عند 23627 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 1% (ما يعادل 89 نقطة) إلى 8560 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 8685 نقطة وأقل مستوى عند 8553 نقطة.



وانخفض "إس أند بي 500" بنسبة 1.8% (ما يعادل 51 نقطة) إلى 2823 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 2869 نقطة وأقل مستوى عند 2820 نقطة.