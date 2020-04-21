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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذرة تسجل أدنى مستوى إغلاق منذ عام 2009 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذرة خلال تعاملات يوم الإثنين مسجلة أدنى مستوياتها في أكثر من عشر سنوات، وذلك على خلفية الخسائر الحادة للنفط التي دفعت لنطاق سعري سالب.
ويستخدم الذرة في صناعة الإيثانول (الوقود الحيوي) في الولايات المتحدة، ونتيجة لهبوط النفط، أثيرت التوقعات بانخفاض الطلب على الإيثانول من مصافي التكرير.
ومن المنتظر في وقت لاحق صدور التقرير الأسبوعي من جانب وزارة الزراعة الأمريكية وسط توقعات باستكمال المزارعين نحو 7% من زراعاتهم حتى التاسع عشر من أبريل/نيسان.
ووقعت الذرة تحت وطأة ضغوط شديدة بعد هبوط سعر الخام الأمريكي بأكثر من 300% مغلقا جلسة الإثنين في نطاق سالب قرب -37 دولار للبرميل، وهو ما يعني أن البائعين عليهم دفع أموال للمشترين من أجل الحصول على الخام.
وفي ختام الجلسة، اننخفضت أسعار الذرة عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 2.6% إلى 3.14 دولار للبوشل، وهو المستوى الأدنى منذ الحادي والعشرين من سبتمبر/أيلول عام 2009، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 3.23 دولار وأقل سعر عند 3.13 دولار.
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