شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الفضة تغلق الجلسة على ارتفاع بنحو 2% مدعومةً بعودة الطلب على الملاذ الآمن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار االفضة خلال تعاملات الإثنين مدعومة بعودة الطلب على المعادن النفيسة كملاذات آمنة في ظل الهلع حيال الانهيار التاريخي لأسعار النفطن وذلك رغم صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



كان سعر الخام الأمريكي قد هبط خلال جلسة الإثنين إلى نطاق سالب للمرة الأولى في تاريخه، وهو ما يعني أن بائع الخام عليهم دفع أموال للمشترين من أجل الحصول عليه.

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وعلق الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على هذا الانهيار التاريخي قائلا إنه فرصة للشراء وان إدارته تدرس إضافة 75 مليون برميل من النفط إلى احتياطيها الاستراتيجي.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 99.9 نقطة، وسجل أعلى سعر اليوم عند 100.07 نقطة في حين سجل أقل سعر عند 99.6 نقطة.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 2% إلى 15.610 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 15.56 دولار وأقل سعر عند 15.49 دولار.