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القصبي والجدعان يستعرضان آليات استفادة القطاع الخاص من مبادرات الدعم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة استعرض وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، ووزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان الآليات الكفيلة بتعظيم استفادة القطاع الخاص من المبادرات التي أطلقتها الجهات الحكومية للتخفيف من آثار تداعيات مواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، التي تمثلت في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، والتدابير التي اتخذت في إطار تعزيز المحافظة على سلامة القطاع المالي في المملكة.

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