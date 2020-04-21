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3 آلاف وحدة إضافية لأسر «الإسكان التنموي»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

خصص برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان، أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية تسلم تباعا للأسر الأشد حاجة، وذلك من خلال شركائه من الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مختلف مدن ومحافظات المملكة، بهدف تلبية أكبر عدد من احتياج الأسر المستحقة للإسكان التنموي، في إطار الجهود المبذولة خلال جائحة كورونا.

وأوضح برنامج الإسكان التنموي أنه وبالشراكة مع الجمعيات الخيرية تم اعتماد خطة تنفيذية لتسليم الوحدات السكنية للمستفيدين، مع الالتزام التام بما يصدر عن الجهات المعنية من تعليمات واحترازات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وبين البرنامج أن تسليم مستفيدي الإسكان التنموي الوحدة السكنية سيتم بشكل فردي لكل مستفيد، من خلال الإجراءات الصحية التي يتم العمل بموجبها خلال الفترة الراهنة للحد من انتشار فيروس كورونا عبر تجنب التجمعات، ضمن بيئة تسليم آمنة تراعي تطبيق الاحتياطات الموصى بها، وخلال أوقات محددة، مع توفير المعقمات والتأكد من سلامة مواقع التسليم كاملة.

وأكد البرنامج أن معدل تسليم الوحدات السكنية على مستوى مناطق المملكة لم يشهد تأثيرا يذكر منذ بداية الجائحة، عازيا ذلك إلى درجة الوعي والتعاون الذي يجده البرنامج من شركائه من الجمعيات ومن المستفيدين أنفسهم بالخطة التنفيذية وآلياتها.

يذكر أن برنامج الإسكان التنموي يهدف لتوفير وحدات سكنية بنظام الانتفاع للأسر الأشد حاجة في المجتمع من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية «الضمان الاجتماعي» المستحقة للدعم السكني، وذلك بالتكامل والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في جميع مدن ومحافظات المملكة التي تجاوز عددها 385 جمعية.