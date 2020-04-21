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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى 1.5 تريليون يورو مساعدات تاريخ النشر: 21/04/2020 استمع أبلغ باولو جنتيلوني مفوض الاقتصاديات بالاتحاد الأوروبي صحيفة دير شبيجل الألمانية أن مساعدات بنحو 1.5 تريليون يورو (1.63 تريليون دولار) قد تكون ضرورية لمعالجة أزمة فيروس كورونا.

وقال: قدمت مجموعة اليورو مقترحات لمساعدة تتجاوز 500 مليار يورو لتمويل الرعاية الصحية والأعمال العاجلة ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة. بهذا يتبقى تريليون يورو على الأقل. (رويترز)

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