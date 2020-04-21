إفصاحات وأخبار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * صادق مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، على الخطوات الخاصة بإعادة هيكلة رأسمال الشركة بعد موافقة الجمعية العمومية، إلى جانب المصادقة على إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة.

* وافقت شركة أسمنت رأس الخيمة، على مقترح مجلس الإدارة، بعدم توزيع أرباح، سواء نقدية، أو أسهم منحة عن العام 2019.

* وافق مجلس إدارة شركة «دي إكس بي انترتينمنتس»، على استبدال أمين سر الشركة.

* أعلنت شركة الفردوس القابضة، استقالة الشيخ محمد القاسمي من منصبه في عضوية مجلس إدارة الشركة.

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* أقرت الجمعية العمومية لشركة الأسمنت الوطنية، توزيع أرباح نقدية عن عام 2019 بنسبة 10% من قيمة الأسهم الاسمية، بما يعادل 35.88 مليون درهم، بمعدل 10 فلوس لكل سهم، كما وافقت العمومية أيضاً على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة ب 250 ألف درهم لكل عضو، وبمجموع مكافآت قدرها 1.75 مليون درهم.

* أعلن بنك أبوظبي الأول، عن دخوله في شراكة مع «اتصالات ديجيتال» لإطلاق خدمة الفواتير الرقمية التي ستمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحصيل الرسوم وإصدار الفواتير دون أي تلامس. وستتيح هذه الخدمة للأعمال التجارية؛ مثل متاجر البقالة والمطاعم وغيرها من الفئات التي تأثرت أعمالها بانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قبول الدفعات الإلكترونية وإصدار الفواتير دون أي تلامس أو تواصل بشري، وبأسلوب آمن وفعّال.

* أطلق المركز الميكانيكي للخليج العربي، الوكيل الحصري والمعتمد لعلامات مجموعة BMW في دبي والشارقة والإمارات الشمالية مجموعة من العروض والباقات الخاصة، والتي تتوفر ابتداءً من يوم 15 أبريل، وتستمر طوال شهر رمضان المبارك وفترة عيد الفطر.