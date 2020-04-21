شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تخفض إنفاق الهيئات الحكومية 30% والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بيان حكومي، أمس الاثنين، إن البحرين ستخفض إنفاق الوزارات والهيئات الحكومية بنسبة 30 في المئة، لمساعدة البلد على اجتياز تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وأفاد البيان الصادر عقب اجتماع لمجلس الوزراء، بأن الحكومة ستعيد أيضاً جدولة بعض مشاريع الإنشاءات والاستشارات لكي لا يخرج الإنفاق عن الحد المقرر في ميزانية 2020 ولإفساح المجال لتمويل متطلبات أخرى يفرضها انتشار الفيروس.(رويترز)

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