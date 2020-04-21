البيت الأبيض والديمقراطيون يقتربان من اتفاق على خطة دعم الشركات الصغيرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكّد البيت الأبيض ونواب ديمقراطيون في الكونجرس، أول أمس الأحد، أنّهم قد يتوصلون إلى اتفاق قريباً بشأن توسعة المستفيدين من المساعدات الحكومية إلى الشركات الصغيرة التي يعصف بها فيروس «كورونا» المستجدّ، فيما يأمل الديموقراطيون في تخصيص أموال للمستشفيات وحكومات الولايات.

وصرّح نائب الرئيس مايك بنس لموقع «فوكس نيوز» الأحد «نحن قريبون جداً» في المفاوضات بشأن تجديد برنامج المساعدات الذي أقره الكونجرس نهاية الشهر الفائت، واستنفد بالكامل تمويله البالغ 349 مليار دولار بحلول الخميس الماضي.

وتابع: «سنعمل على توسعة ذلك حتى لا يضطر أي شخص يعمل في شركة صغيرة في أمريكا إلى القلق بشأن فقدان راتبه».

وأصر الرئيس دونالد ترامب على أن إدارته ستنصف ملايين العائلات والشركات الأمريكية المتضررة من وباء «كوفيد-19» الذي أصاب 735 ألف شخص في البلاد توفي 39 ألفاً منهم.

وأعرب وزير الخزانة ستيفن منوتشين عن أمله في أن يتم التوصل إلى اتفاق وإقراره من قبل الكونجرس في الأيام المقبلة. وقال منوتشين لشبكة «سي إن إن»: «أعتقد أننا على مقربة من اتفاق اليوم»، فيما طرح رقماً جديداً هو 300 مليار دولار، أي أكثر من مبلغ ال250 مليار دولار التي كانت قيد المناقشة الأسبوع الماضي. وقال منوتشين: إن البيت الأبيض وافق أيضاً على إضافة 75 مليار دولار للمستشفيات وخدمات الإغاثة و 25 مليار دولار لزيادة اختبارات الفيروس، وهو ما يشكّل انتصاراً واضحاً لرؤية الديموقراطيين.

ووجه معارضون انتقادات لاذعة لإدارة ترامب لتأخرها في جهود الاختبار، معتبرين أنه يجب توسيع نطاق الاختبار بشكل كبير. وعلى الرغم من ذلك، قال منوتشين: إن ترامب يريد إدراج التمويل الإضافي لحكومات الولايات والحكومات المحلية، التي تعاني إلى أقصى حد جرّاء محاربة الوباء، في مشروع قانون أوسع سيأتي لاحقاً وليس في الحزمة المؤقتة.

بدورهم، أعرب الديموقراطيون أيضاً عن تفاؤلهم بشأن وتيرة المفاوضات. وأعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لشبكة «فوكس نيوز» «نحن على طريق جيد جداً» ويمكننا التوصل إلى اتفاق «قريباً». ويعد ذلك قفزة ملحوظة في الجدول الزمني الذي تحدثت عنه الأسبوع الماضي حين توقعت أن يمرر الكونجرس مشروع القانون «قبل نهاية الشهر».

(أ ف ب)