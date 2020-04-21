«وول ستريت» تتخلى عن مكاسب شهرين تحت ضغوط نتائج الشركات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سقطت مؤشرات الأسهم العالمية في المنطقة الحمراء أمس الاثنين نتيجة تغلب نتائج مالية فصلية سيئة لكبرى الشركات العالمية على أخبار تباطؤ معدل وفيات فيروس كورونا، بالإضافة إلى شكوك واسعة بشأن خطة الإدارة الأمريكية لإعادة فتح الاقتصاد، فيما تسبب انهيار أسعار النفط الأمريكي إلى ما دون 12 دولاراً للبرميل في زيادة خسائر المؤشرات.

في بورصة نيويورك، تخلت المؤشرات عن مكاسبها الأسبوعية المتتالية في أكثر من شهرين، وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 531 نقطة، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.8%، بينما خسر مؤشر ناسداك 1.2%.



وفي القارة العجوز، صعدت الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات أمس الاثنين مع تباطؤ معدل وفيات فيروس كورونا المستجد في بؤرتي التفشي بالقارة في إيطاليا وإسبانيا لكن الحذر مع استعداد الشركات لنشر أسوأ نتائج مالية فصلية منذ الأزمة المالية في 2008، أسقط المؤشرات في المنطقة الحمراء.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4%، قبل أن ينخفض في وقت لاحق بمقدار 0.7%، بعد أن ختم جلسة تداول الجمعة على أعلى نسبة زيادة في أسبوعين منذ 2015، لكن المؤشر مازال منخفضاً بنسبة 23% تقريباً عن أعلى مستوى سجله ويستعد المستثمرون لتراجع اقتصادي حاد مع تراكم الدلائل على مدى الضرر الاقتصادي للجائحة على الشركات والأعمال.

ومع بدء موسم إعلان نتائج الربع الأول من العام، يتوقع المحللون تراجعاً 22% في أرباح شركات ستوكس 600 بعد أن كانوا في البداية يتوقعون زيادة 10.5%، وفقاً لبيانات من رفينيتيف.

وسحبت شركة فيليبس الهولندية لتقنيات الصحة توقعها للعام 2020 بعد أن أتت أزمة الفيروس على قسم كبير من أرباحها للربع الأول لكن أسهمها ارتفعت 2.7% في بداية التداولات.

وزاد سهم عملاق الإعلام الفرنسي فيفندي بعد أن حققت المجموعة إيرادات أعلى في الربع الأول عند تثبيت سعر صرف العملة، مدفوعة بأداء وحدة الموسيقى يونيفرسال.

وفي آسيا، هبطت الأسهم اليابانية أمس الاثنين من ذروة ستة أسابيع التي سجلتها في الجلسة السابقة وسط حالة من الحذر قبل إعلان نتائج الشركات التي من المرجح أن تكشف عن حجم الضرر الناجم عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأغلق المؤشر نيكاي القياسي منخفضاً 1.15% إلى 196692.12 نقطة، وقاد الاتجاه النزولي قطاعا الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية.

وتضررت الشركات المرتبطة بالإنفاق الاستهلاكي مع تشجيع المسؤولين اليابانيين المواطنين على لزوم منازلهم للحد من تفشي فيروس كورونا.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.7 في المئة إلى 1432.41 نقطة.

(وكالات)